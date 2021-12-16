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NY外為：トルコリラ史上最安値更新、4会合連続の利下げ織り込む
記事提供元：フィスコ
*02:10JST NY外為：トルコリラ史上最安値更新、4会合連続の利下げ織り込む
NY外為市場でトルコリラ売りが加速し、史上最安値を更新した。市場はトルコ中銀が16日の会合で、4会合連続で利下げを決定すると見ている。政策金利を従来の15％から1％引き下げ14％に設定する公算。
ドル・リラは14.82リラまで上昇し史上最高値を更新。リラ円は7円69銭まで下落し史上最安値を更新した。《KY》
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