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東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか精密機器、ゴム製品、パルプ・紙、医薬品なども下落。一方、輸送用機器が上昇率トップ。そのほか証券業、サービス業、鉄鋼、水産・農林業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 輸送用機器 ／ 3,468.42 ／ 2.47
2. 証券業 ／ 386.26 ／ 2.17
3. サービス業 ／ 3,049.14 ／ 1.62
4. 鉄鋼 ／ 436.77 ／ 1.49
5. 水産・農林業 ／ 450.19 ／ 1.25
6. 空運業 ／ 181.57 ／ 1.23
7. 鉱業 ／ 285.93 ／ 1.15
8. その他金融業 ／ 723.03 ／ 0.98
9. 卸売業 ／ 1,903.35 ／ 0.94
10. 陸運業 ／ 1,772.09 ／ 0.85
11. 銀行業 ／ 145.7 ／ 0.84
12. 不動産業 ／ 1,379.14 ／ 0.75
13. 電気機器 ／ 4,024.83 ／ 0.45
14. 食料品 ／ 1,699.11 ／ 0.42
15. 非鉄金属 ／ 960.53 ／ 0.41
16. 石油・石炭製品 ／ 998.75 ／ 0.39
17. その他製品 ／ 3,541.07 ／ 0.38
18. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,843.51 ／ 0.36
19. 電力・ガス業 ／ 331.57 ／ 0.36
20. 建設業 ／ 1,126.99 ／ 0.28
21. 保険業 ／ 1,141.52 ／ 0.23
22. 繊維業 ／ 576.5 ／ 0.18
23. 情報・通信業 ／ 4,741.66 ／ 0.18
24. 小売業 ／ 1,310.9 ／ 0.14
25. 機械 ／ 2,300.81 ／ -0.01
26. ガラス・土石製品 ／ 1,196.62 ／ -0.15
27. 金属製品 ／ 1,332.17 ／ -0.15
28. 化学工業 ／ 2,272.75 ／ -0.35
29. 医薬品 ／ 2,936.14 ／ -0.58
30. パルプ・紙 ／ 495.88 ／ -0.63
31. ゴム製品 ／ 3,402.73 ／ -0.76
32. 精密機器 ／ 11,144.44 ／ -0.97
33. 海運業 ／ 910.22 ／ -2.99《FA》
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