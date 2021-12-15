12/15の強弱材料



*08:16JST 12/15

[強弱材料]

強気材料

・1ドル113.70-80円

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28432.64、-207.85）

・NYダウは下落（35544.18、-106.77）

・ナスダック総合指数は下落（15237.64、-175.64）

・シカゴ日経先物は下落（28270、大阪比-70）

・SOX指数は下落（3794.41、-20.02）

・VIX指数は上昇（21.89、+1.58）

・米原油先物は下落（70.73、-0.56）

・米長期金利は上昇

・米国の利上げ前倒し懸念

・新たなコロナ変異株出現

留意事項

・国債買いオペ

・第3次産業活動指数（10月）

・「会社四季報」発売

・半導体業界の展示会「セミコンジャパン」が開幕（17日まで）

・ネットプロテクションズホールディングスが新規上場

・中国新築住宅価格（11月）

・中国鉱工業生産指数（11月）

・中国小売売上高（11月）

・中国不動産投資（11月）

・中国固定資産投資（都市部）（11月）

・英消費者物価コア指数（11月）

・英生産者物価産出指数（11月）

・インド貿易収支（11月）

・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（12月）

・ロシア国内総生産（GDP）（7-9月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）

・米小売売上高（11月）

・米輸入物価指数（11月）

・米NAHB住宅市場指数（12月）

・米企業在庫（10月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表

・米FOMC終了後、パウエルFRB議長が記者会見

・対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（10月）《ST》