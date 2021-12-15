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12/15の強弱材料
*08:16JST 12/15
[強弱材料]
強気材料
・1ドル113.70-80円
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28432.64、-207.85）
・NYダウは下落（35544.18、-106.77）
・ナスダック総合指数は下落（15237.64、-175.64）
・シカゴ日経先物は下落（28270、大阪比-70）
・SOX指数は下落（3794.41、-20.02）
・VIX指数は上昇（21.89、+1.58）
・米原油先物は下落（70.73、-0.56）
・米長期金利は上昇
・米国の利上げ前倒し懸念
・新たなコロナ変異株出現
留意事項
・国債買いオペ
・第3次産業活動指数（10月）
・「会社四季報」発売
・半導体業界の展示会「セミコンジャパン」が開幕（17日まで）
・ネットプロテクションズホールディングスが新規上場
・中国新築住宅価格（11月）
・中国鉱工業生産指数（11月）
・中国小売売上高（11月）
・中国不動産投資（11月）
・中国固定資産投資（都市部）（11月）
・英消費者物価コア指数（11月）
・英生産者物価産出指数（11月）
・インド貿易収支（11月）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（12月）
・ロシア国内総生産（GDP）（7-9月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）
・米小売売上高（11月）
・米輸入物価指数（11月）
・米NAHB住宅市場指数（12月）
・米企業在庫（10月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表
・米FOMC終了後、パウエルFRB議長が記者会見
・対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（10月）《ST》
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