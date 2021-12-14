12/14の強弱材料



*08:53JST 12/14

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28640.49、+202.72）

・1ドル113.50-60円

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（35650.95、-320.04）

・ナスダック総合指数は下落（15413.28、-217.32）

・シカゴ日経先物は下落（28425、大阪比-225）

・SOX指数は下落（3814.43、-100.24）

・VIX指数は上昇（20.31、+1.62）

・米原油先物は下落（71.29．-0.38）

・米国の利上げ前倒し懸念

・新たなコロナ変異株出現

留意事項

・日銀営業毎旬報告（12月10日現在）

・鉱工業生産確報値（10月）

・桜田経済同友会代表幹事の記者会見

・英失業率（11月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（10月）

・米生産者物価指数（11月）

・米レッドブック小売売上高（先週）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（15日まで）

・国際エネルギー機関（IEA）月報《ST》