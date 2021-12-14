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12/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:53JST 12/14
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28640.49、+202.72）
・1ドル113.50-60円
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（35650.95、-320.04）
・ナスダック総合指数は下落（15413.28、-217.32）
・シカゴ日経先物は下落（28425、大阪比-225）
・SOX指数は下落（3814.43、-100.24）
・VIX指数は上昇（20.31、+1.62）
・米原油先物は下落（71.29．-0.38）
・米国の利上げ前倒し懸念
・新たなコロナ変異株出現
留意事項
・日銀営業毎旬報告（12月10日現在）
・鉱工業生産確報値（10月）
・桜田経済同友会代表幹事の記者会見
・英失業率（11月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（10月）
・米生産者物価指数（11月）
・米レッドブック小売売上高（先週）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（15日まで）
・国際エネルギー機関（IEA）月報《ST》
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