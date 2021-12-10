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NY外為：ドル指数は高止まり、米30年債入札待ち
記事提供元：フィスコ
*02:34JST NY外為：ドル指数は高止まり、米30年債入札待ち
NY外為市場でドルは高止まりとなった。ドル指数は96.34まで上昇。ドル・円は113円27銭の安値から113円55銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1320ドルから1.1279ドルまで下落後も戻りが鈍い展開となった。ポンド・ドルは1.3200ドルを挟みもみ合いが継続。
米国債相場は30年債入札待ちの中、高止まり。米10年債利回りは1.48％で下げ止まった。《KY》
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