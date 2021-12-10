

*01:28JST NY外為：ユーロ・ドル再び1.13ドル割れ、欧米金利差拡大観測

NY外為市場でユーロ・ドルは再び1.13ドルを割り込み1.1279ドルまで下落し、日中安値を更新した。欧米金利差拡大観測を受けたユーロ売りが加速。ユーロ・円は128円40銭から127円94銭まで下落した。ユーロ・ポンドは0.8580ポンドから0.8543ポンドまで下落。

米国の労働市場がひっ迫し、米連邦準備制度理事会（FRB）が量的緩和縮小加速を正当化するとの見方が強まる一方で、欧州中央銀行は一時的で限定的な資産購入プログラム(APP)の拡大議論すると報じられるなど、緩和姿勢を維持している《KY》