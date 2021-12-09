

*17:02JST 【M&A速報：2021/12/09（2）】小型SAR衛星開発のQPS研究所、 総額38.5億円の資金調達を実施

■小型SAR衛星開発のQPS研究所、 スカパーJSATなどから総額38.5億円の資金調達を実施

■ブロックチェーン関連プロダクト開発の和らしべ、プレシリーズAで資金調達を実施

■ジャパンフーズ、ラーメン事業をHMKフードサービスに譲渡

■自動車用樹脂成型製品等製造のしげる工業、 製造業向けDXコンサルのO2の子会社で射出成形用金型製造のIBUKI を買収

■加賀電子<8154>、エナジーインフォマティックス事業展開のインフォメティスに出資

■プレナス<9945>、子会社で「MKレストラン」運営のプレナス・エムケイを吸収合併

■KDDI<9433>、店舗販売支援事業を分社化

■西武HD<9024>、グループ組織再編

■Gunosy<6047>、デジタルクレジットカードサービス「slice」提供の印GaragePreneurs Internetの強制転換条項付優先株式を追加取得

■ラクスル<4384>、ダンボール・梱包材受発注プラットフォーム運営のダンボールワンに追加出資し完全子会社化

■ビジョナル<4194>子会社のビズリーチ、経費精算クラウドシステム提供のイージーソフトを買収

■伊藤忠商事<8001>、北米油脂事業強化を目的に不二製油グループ本社<2607>と北米で新会社を設立

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》