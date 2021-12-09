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アイフリーク ストップ高買い気配、NFTマーケットプレイスを開設、HashPortと契約締結／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:11JST <3845> アイフリーク 197 カ -
ストップ高買い気配。NFTシステム開発事業などを手掛けるHashPort（東京都文京区）とクリエイターエコノミーの実現を目的としたNFTマーケットプレイス「CREPOS NFT マーケット(仮)」の開設とNFT分野での新たな事業機会の創出で契約を締結すると発表している。マーケットプレイスでは、クリエイターにNFTの案内やNFTコンテンツの出品販売サポートを提供する予定という。《ST》
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