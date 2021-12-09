

*08:19JST 12/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28860.62、+405.02）

・NYダウは上昇（35754.75、+35.32）

・ナスダック総合指数は上昇（15786.99、+100.07）

・1ドル113.60-70円

・VIX指数は低下（19.90、-1.99）

・米原油先物は上昇（72.36、+0.31）

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・シカゴ日経先物は下落（28885、大阪比-5）

・SOX指数は下落（3964.44、-24.30）

・米長期金利は上昇

・米国の利上げ前倒し懸念

・新たなコロナ変異株出現

留意事項

・法人企業景気予測調査（10-12月期）

・マネーストック（11月）

・対外対内証券投資（先週）

・東京オフィス空室率（11月）

・工作機械受注（11月）

・中国消費者物価指数（11月）

・中国生産者物価指数（11月）

・独貿易収支（10月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米卸売在庫（10月）

・米家計純資産（7-9月）

・米民主主義サミット（10日まで）

・米オラクルなど決算発表《ST》