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12/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:19JST 12/9
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28860.62、+405.02）
・NYダウは上昇（35754.75、+35.32）
・ナスダック総合指数は上昇（15786.99、+100.07）
・1ドル113.60-70円
・VIX指数は低下（19.90、-1.99）
・米原油先物は上昇（72.36、+0.31）
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・シカゴ日経先物は下落（28885、大阪比-5）
・SOX指数は下落（3964.44、-24.30）
・米長期金利は上昇
・米国の利上げ前倒し懸念
・新たなコロナ変異株出現
留意事項
・法人企業景気予測調査（10-12月期）
・マネーストック（11月）
・対外対内証券投資（先週）
・東京オフィス空室率（11月）
・工作機械受注（11月）
・中国消費者物価指数（11月）
・中国生産者物価指数（11月）
・独貿易収支（10月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米卸売在庫（10月）
・米家計純資産（7-9月）
・米民主主義サミット（10日まで）
・米オラクルなど決算発表《ST》
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