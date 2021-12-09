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前日に動いた銘柄 part1 ルネサスエレクトロニクス、スノーピーク、アドウェイズなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ルネサスエレクトロニクス、スノーピーク、アドウェイズなど
銘柄名<コード>8日終値⇒前日比
任天堂<7974> 53380 +1820
75日線および日足一目均衡表の雲上限突破でリバウンド強まる。
ファナック<6954> 24500 +955
直近のレーティングなどもあり見直し機運高まる。
75日線と日足一目均衡表の雲上限を突破する。
ワンキャリア<4377> 2960 +500
四季報業績予想など背景に一部個人投資家の間で人気化。
リビン・テクノロジーズ<4445> 5220 +700
モーニングスターがOverweight、想定株価6000-7000円でカバレッジ開始。
井筒屋<8260> 442 +49
仕手人気化で短期資金の上値追いが続く。
インソース<6200> 2791 +195
株式新聞が取り上げているもよう。
中外製薬<4519> 3874 +246
欧州医薬品庁が関節リウマチ薬を新型コロナ治療薬として使用できるよう勧告。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 1498 +86
米SOX指数が5％の上昇で国内関連株に買い波及。
アドウェイズ<2489> 962 +48
自社株買い実施などによる需給妙味が続く。
スノーピーク<7816> 3900 +250
海外グロース株リバウンドで押し目買い優勢。
マネーフォワード<3994> 7220 +350
目先の調整一巡感で反発色強める。
日本電子<6951> 9240 +510
半導体製造装置株高の流れが波及へ。
ペプチドリーム<4587> 2743 +126
マザーズ上昇などで個人投資家のマインド改善も。
オムロン<6645> 11830 +415
特に材料観測されないがオミクロン株への懸念後退などで景気敏感株高い。
太陽誘電<6976> 6550 +320
米アップル株高が刺激にも。
ラクーンHD<3031> 1299 +49
決算発表後の株価下落には行き過ぎ感も。
Gunosy<6047> 754 +36
インド企業の含み益拡大をはやす動きが継続。
日本ハウスHD<1873> 390 -23
上方修正や増配などで前日に上昇の反動。
野村不HD<3231> 2571 -90
住宅ローン減税見直しでマンション関連が軟調。
ファーマフーズ<2929> 2276 -49
決算発表後は出尽くし感優勢の流れ続く。
リンクアンドモチベーション<2170> 633 -20
目先の需給懸念強く戻り鈍い展開へ。
名村造船所<7014> 224 -8
大手海運株安が逆風にもなる。《NH》
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