

*06:43JST 米国株式市場は続伸、ワクチンへの期待（8日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（8日）

DEC21

Ｏ 28850（ドル建て）

Ｈ 28930

Ｌ 28610

Ｃ 28880 大証比-10（イブニング比+0）

Vol 9161



DEC21

Ｏ 28845（円建て）

Ｈ 28935

Ｌ 28610

Ｃ 28885 大証比-5（イブニング比+5）

Vol 32434

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（8日）

ソニーG<6758>、ＡＮＡ<9202>、ソフトバンクG<9984>が小じっかりな半面、ファナック

<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、富士通<6702>、ＡＧＣ<5201>が冴えな

いなど、対東証比較（1ドル113.71円換算）で高安まちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 182.48 -4.96 2075 7

6758 （SONY） ソニーG 125.94 1.18 14321 51

9432 （NTTYY） NTT 27.44 -0.39 3120 2

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 24.23 -0.39 5510 17

6954 （FANUY） ファナック 21.50 0.46 24448 -52

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.65 0.01 642 7.5

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 60.33 -0.10 68601 -149

7974 （NTDOY） 任天堂 58.60 0.85 53307 -73

6902 （DNZOY） デンソー 38.50 -0.37 8756 20

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 162.52 1.96 18480 -15

7267 （HMC） ホンダ 28.42 -0.47 3232 -5

8001 （ITOCY） 伊藤忠 61.26 -1.04 3483 10

8316 （SMFG） 三井住友 6.87 -0.03 3906 1

4901 （FUJIY） 富士フイルム 77.52 0.86 8815 -14

8031 （MITSY） 三井物 460.99 -4.00 2621 12

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 53.66 0.62 6102 24

6702 （FJTSY） 富士通 34.40 -0.26 19558 -57

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.53 -0.07 1438 -27

5108 （BRDCY） ブリヂストン 21.86 0.02 4971 4

7751 （CAJ） キヤノン 23.32 0.05 2652 7

7733 （OCPNY） オリンパス 22.31 0.53 2537 7.5

6503 （MIELY） 三菱電 25.86 -0.18 1471 -2

8591 （IX） オリックス 100.87 -1.91 2294 19.5

6723 （RNECY） ルネサス 6.55 0.27 1490 -8

4911 （SSDOY） 資生堂 59.79 -0.86 6799 6

6301 （KMTUY） コマツ 24.46 -0.36 2781 -9.5

8267 （AONNY） イオン 24.64 1.00 2802 -10

6645 （OMRNY） オムロン 104.22 2.76 11851 21

7201 （NSANY） 日産自 10.05 -0.08 571 2.5

1925 （DWAHY） 大和ハウス 29.68 -0.62 3375 3

8802 （MITEY） 菱地所 13.91 -0.38 1582 0

8053 （SSUMY） 住友商 14.45 0.19 1644 -2

4523 （ESALY） エーザイ 60.80 0.24 6914 -12

2802 （AJINY） 味の素 30.37 -0.39 3453 5

8002 （MARUY） 丸紅 94.33 -0.82 1073 1

9735 （SOMLY） セコム 17.16 0.14 7805 1

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 40.53 0.91 4609 -11

2503 （KNBWY） キリン 16.47 -0.18 1873 -8

7270 （FUJHY） SUBARU 9.31 -0.04 2117 -15.5

1928 （SKHSY） 積水ハウス 20.99 -0.36 2387 3

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.42 -0.03 503 0.2

3407 （AHKSY） 旭化成 19.77 -0.42 1124 -3.5

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.36 0.03 3821 -59

6586 （MKTAY） マキタ 45.58 -0.04 5183 22

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 9.98 -0.10 5674 -86

6988 （NDEKY） 日東電 37.81 0.67 8599 19

5802 （SMTOY） 住友電 13.59 -0.22 1546 -8

7202 （ISUZY） いすゞ 13.63 -0.08 1550 2

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.27 0.02 2428 38

3402 （TRYIY） 東レ 12.34 -0.12 702 -1.8

（時価総額上位50位、1ドル113.71円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.27 2428 38 1.59

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.65 642 7.5 1.18

8591 （IX） オリックス 100.87 2294 19.5 0.86

7012 （KWHIY） 川重 7.10 2018 12 0.60

7912 （DNPLY） 大日印 12.33 2804 15 0.54

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6471 （NPSKY） 日精工 13.32 757 -28 -3.57

8359 （HACBY） 八十二 32.19 366 -9 -2.40

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.53 1438 -27 -1.84

6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 4.15 1888 -34 -1.77

6753 （SHCAY） シャープ 2.82 1283 -23 -1.76



「米国株式市場概況」（8日）

ＮＹＤＯＷ

終値：35754.75 前日比：35.32

始値：35716.85 高値：35840.52 安値：35602.65

年初来高値：36565.73 年初来安値：29856.30

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：15786.99 前日比：100.07

始値：15690.65 高値：15792.64 安値：15618.88

年初来高値：16212.23 年初来安値：12397.05

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4701.21 前日比：14.46

始値：4690.86 高値：4705.06 安値：4674.52

年初来高値：4743.83 年初来安値：3662.71

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.891％ 米10年国債 1.526％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は35.32ドル高の35754.75ドル、ナスダックは100.07ポ

イント高の15786.99で取引を終了した。製薬会社のファイザ—とバイオのバイオンテッ

クが試験の暫定結果として、同社製ワクチンの3回目の投与でオミクロン変異株に効力

がある可能性を指摘したため投資家心理が改善し、寄り付き後、上昇。ハイテクの買い

も引き続き強く相場を支え、終日堅調に推移した。セクター別では自動車・自動車部

品、テクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、食・生活必需品小売りは下落。

航空会社のアメリカン（AAL）、ユナイテッド（UAL）、クルーズ船を運営するノルウェ

ージャン（NCLH）、カーニバル（CCL）は経済活動の再開が継続し、需要が増加すると

の期待に上昇した。動画配信のロク（ROKU）はユーチューブ配信継続を巡りグーグルと

契約が成立したことが好感され、大幅上昇。また、建設会社のトール・ブラザーズ（TO

L）は好決算や強い見通しを好感し上昇した。電子署名のドキュサイン（DOCU）はスプ

リンガー最高経営責任者（CEO）による自社株買いに上昇。携帯端末のアップル（AAP

L）は控訴裁判所が同社に対するアプリ課金規約の見直し命令について、発効停止を認

めた判決が好感され、買われた。一方、テクノロジー会社のハネウェル（HON）やNXPセ

ミ（NXPI）はアナリストの投資判断引き下げで下落。

家具を販売するRH（RH）は取引終了後に第3四半期決算を発表。内容が予想を上回った

ほか、21年会計年度の見通し引き上げが好感され、上昇した。

Horiko Capital Management LLC《FA》