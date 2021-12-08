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MacbeeP 続伸、博報堂の業界横断プロジェクトチーム「エモテク JAPAN」に参画／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:50JST <7095> MacbeeP 10640 +50
続伸。子会社のSmash（東京都渋谷区）が博報堂DYホールディングス<2433>傘下の博報堂（東京都港区）の新規事業推進組織による業界横断プロジェクトチーム「エモテク JAPAN」に参画したと発表している。共同実証実験などを通じた優れたユースケースの創出や技術連携によるエコシステムの実現、国内外への戦略的な情報発信やセミナー、イベントの開催などで協働する。《ST》
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