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MacbeeP　続伸、博報堂の業界横断プロジェクトチーム「エモテク JAPAN」に参画／新興市場スナップショット

2021年12月8日 09:50

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記事提供元：フィスコ


*09:50JST <7095> MacbeeP 10640 +50
続伸。子会社のSmash（東京都渋谷区）が博報堂DYホールディングス<2433>傘下の博報堂（東京都港区）の新規事業推進組織による業界横断プロジェクトチーム「エモテク JAPAN」に参画したと発表している。共同実証実験などを通じた優れたユースケースの創出や技術連携によるエコシステムの実現、国内外への戦略的な情報発信やセミナー、イベントの開催などで協働する。《ST》

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