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NY金：小幅高で1784.70ドル、株高一服を意識した買いが入る
記事提供元：フィスコ
*07:34JST NY金：小幅高で1784.70ドル、株高一服を意識した買いが入る
NY金先物2月限は、小幅高（COMEX金2月限終値：1784.70 ↑5.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比+5.20ドルの1784.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1772.40ドル-1789.30ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて1772.40ドルまで下げたが、株高が一服したことから1789.30ドルまで買われており、通常取引終了後の時間外取引では主に1785ドルを挟んだ水準で推移した。《FA》
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