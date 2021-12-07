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【M&A速報：2021/12/07（2）】大阪高裁、関西スーパーマーケット<9919>の保全抗告の申立てを認める

2021年12月7日 16:49

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記事提供元：フィスコ


*16:49JST 【M&A速報：2021/12/07（2）】大阪高裁、関西スーパーマーケット<9919>の保全抗告の申立てを認める
■大阪高裁、関西スーパーマーケット<9919>の保全抗告の申立てを認める　株式交換差止めの仮処分決定を取り消し

■ステラケミファ<4109>、韓国の持ち分法適用関連会社で高純度薬品製造のFECT社の全保有株式を合弁相手に譲渡

■まちづくりに連動した官民連携事業の企画・実施サポートなどの官民連携事業研究所、資金調達を実施

■INPEX<1605>、三菱商事<8058>傘下のオランダ洋上風力発電事業会社の株式取得

■三井化学<4183>、日本エム・ディ・エム<7600>と資本業務提携　日本特殊陶業<5334>から30.05％の株式取得

■帝国通信工業<6763>、筑波大発スタートアップで睡眠計測サービス「InSomnograf」提供のS’UIMINに出資

■SBIホールディングス<8473>、シンガポール最大の暗号資産取引所「Coinhako」運営のHoldbuild社に出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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