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ACSL　大幅に4日ぶり反発、小型空撮ドローン「SOTEN」とオプション品の受注開始／新興市場スナップショット

2021年12月7日 13:35

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記事提供元：フィスコ


*13:35JST <6232> ACSL 1885 +168
大幅に4日ぶり反発。小型空撮ドローン「SOTEN（蒼天）」とオプション品の受注を開始したと午前11時に発表している。SOTENは、高性能・高セキュリティな小型ドローンの開発を目的とする国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）公募の「安全安心なドローン基盤技術開発」事業に採択されたセキュアな国産ドローン。閉域網LTE通信やオフライン対応地図など幅広い拡張性を持つという。《ST》

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