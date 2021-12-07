関連記事
システム ディ 大幅に3日続伸、公会計システムが899自治体で採用、校務支援システムも500校導入へ／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:24JST <3804> システム ディ 1412 +159
大幅に3日続伸。地方公共団体向けに提供している公会計システム「PPP Ver.5 新統一基準対応版」が、全国1788自治体の過半数を超える899自治体に採用されたと発表している。同システムは複式簿記データなどから手軽に統一的な基準に対応した財務書類を作成できるという。また、公立小中高校向け校務支援システム「School Engine」が22年4月から北海道、愛知県、新潟県の公立高校（計約500校）に導入されることが決まった。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- バーチャレク 大幅に反発、「Amazon Connect」を事前に検証できるサービスの提供開始／新興市場スナップショット 12/ 7 10:01
- メタリアル 大幅に3日続伸、株主優待導入、「メタバース無料体験」としてVR世界旅行レンタル／新興市場スナップショット 12/ 7 09:42
- JASDAQ平均は反落、米ハイテク株安受け終日マイナス圏での推移／JASDAQ市況 12/ 6 16:18
- マザーズ指数は反落、主力処は軒並み大幅安で節目の1000pt割れが接近／マザーズ市況 12/ 6 15:56
- ウチダエスコ ストップ高買い気配、内田洋行が1株4130円でTOB、完全子会社化で上場廃止へ／新興市場スナップショット 12/ 6 13:53