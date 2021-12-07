システム　ディ　大幅に3日続伸、公会計システムが899自治体で採用、校務支援システムも500校導入へ／新興市場スナップショット



*10:24JST <3804> システム ディ 1412 +159

大幅に3日続伸。地方公共団体向けに提供している公会計システム「PPP Ver.5 新統一基準対応版」が、全国1788自治体の過半数を超える899自治体に採用されたと発表している。同システムは複式簿記データなどから手軽に統一的な基準に対応した財務書類を作成できるという。また、公立小中高校向け校務支援システム「School Engine」が22年4月から北海道、愛知県、新潟県の公立高校（計約500校）に導入されることが決まった。《ST》