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バーチャレク 大幅に反発、「Amazon Connect」を事前に検証できるサービスの提供開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:01JST <6193> バーチャレク 1330 +43
大幅に反発。グループのバーチャレクス・コンサルティング（東京都港区）がクラウドコールセンター「Amazon Connect」をトライアル環境で事前に検証できるPoC（概念実証）支援サービスの提供を開始したと発表している。同社はアマゾンウェブサービス（AWS）のセレクトコンサルティングパートナー。Amazon Connectはオペレーターの業務を効率化し、コールセンター運営の簡素化を可能にするためのソリューション。《ST》
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