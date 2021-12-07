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バーチャレク　大幅に反発、「Amazon Connect」を事前に検証できるサービスの提供開始／新興市場スナップショット

2021年12月7日 10:01

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記事提供元：フィスコ


*10:01JST <6193> バーチャレク 1330 +43
大幅に反発。グループのバーチャレクス・コンサルティング（東京都港区）がクラウドコールセンター「Amazon Connect」をトライアル環境で事前に検証できるPoC（概念実証）支援サービスの提供を開始したと発表している。同社はアマゾンウェブサービス（AWS）のセレクトコンサルティングパートナー。Amazon Connectはオペレーターの業務を効率化し、コールセンター運営の簡素化を可能にするためのソリューション。《ST》

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