N21×セブンフォーオールマンカインド初コラボ、“ヌードピンク”のデニムボウタイシャツやケープ

N21(ヌメロ ヴェントゥーノ)は、創立21周年を記念してロサンゼルス発のデニムブランド「セブンフォーオールマンカインド(Seven For All Mankind)」とコラボレーションしたカプセルコレクションを発表。2021年12月10日(金)より全国で販売する。先駆け、2021年12月3日(金)より伊勢丹新宿店で先行販売。

■N21×セブンフォーオールマンカインドが初コラボ

N21とセブンフォーオールマンカインドが初のコラボレーション。今回のコレクションは、N21のサルトリアルなフォルムに、セブンフォーオールマンカインドを象徴するデニム生地を融合させた。

アイテムには、"新しい美の価値観"を追求し続けるN21の精神を投影し、生地を重ねたり、組み合わせることによって、意外性のあるディテールを随所に散りばめた。ユニセックスで楽しめるシャツやケープ、スカートなどを取り揃える。N21を象徴する「ヌードピンクカラー」の登場も印象的だ。

■デニム地のボウタイシャツ

注目は、デニムで仕立てたハイネックのボウタイシャツ。N21らしいクラシカルなボウタイシャツを、セブンフォーオールマンカインドのアイコンである、インディゴウォッシュのデニムで表現した。胸元には、N21とセブンフォーオールマンカインドのコラボレーションロゴの刺繍を施している。

■ブラックのチュールをあしらったケープ

エレガントなシルエットのケープは、デニム生地で表現することによってカジュアルさをプラス。ひらひらと波打つようにカットされた裾に、ブラックのチュールを合わせたデザインもポイントになっている。

■ジップ付きのペンシルスカート

裾にシフォンの装飾をあしらったペンシルスカートは、デニム生地を起用して、フェミニンすぎない印象に。スリップをジップで表現することでアクティブさもプラスしている。

■詳細

N21×セブンフォーオールマンカインド デニムカプセルコレクション

発売日:2021年12月10日(金)

取り扱い店舗:全国のN21の店舗(表参道・ギンザ シックス・ジェイアール名古屋タカシマヤ・京都タカシマヤ・阪急うめだ本店)、IZA 大阪・青山

<先行販売>

発売日:2021年12月3日(金)~12月9日(木)

場所:ヌメロ ヴェントゥーノ 伊勢丹新宿店

※12月8日(水)より、三越伊勢丹オンラインで販売

アイテム例:

ボウタイシャツ 58,300円

ケープ 115,500円

ペンシルスカート 69,300円

ワイドジーンズ 58,300円

スラウチジーンズ 58,300円

【問い合わせ先】

IZA カスタマーサービス

TEL:0120-135-015