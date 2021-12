スヌーピーのアイススケートリンクが東京・南町田グランベリーパークに

東京・町田市にあるグランベリーパークに、『ピーナッツ』スヌーピーのアイススケートリンク「スヌーピーのアイスアリーナ」がオープン。期間は2021年12月11日(土)から2022年2月27日(日)まで。

■スヌーピーのアイススケートリンク

「スヌーピーミュージアム」に隣接するグランベリーパークでは、『ピーナッツ』と冬のコラボレーションイベントを開催。2020年にも好評を博した、スヌーピーと仲間たちが描かれたスケートリンク「スヌーピーのアイスアリーナ」をオープンする。スケートリンクにはスヌーピーと仲間たちがスケートを楽しむ姿が描かれており、まるでピーナッツの世界に飛び込んだかのようなワクワク感を味わうことができる。

■全長約6m"巨大スヌーピー&ウッドストック"

またパークプラザには、約6mの巨大なスヌーピーを乗せたトラック「スヌーピー ハピネス フロート(SNOOPY HAPPINESS FLOAT)」が登場。2021年12月5日(日)まで全国15都市を運行し、南町田グランベリーパークに帰ってくる。"LOVE EACH OTHER, AND I LOVE ME."をテーマにした、ハートの上でスヌーピーやウッドストックが愛らしく微笑むニューデザインに注目だ。

■ピーナッツ限定デザインの1日乗車券も

さらに、イベントを記念した東急線の乗車券「ピーナッツ(PEANUTS) オリジナルデザイン東急線ワンデーパス」を、横浜駅・長津田駅・南町田グランベリーパーク駅の東急線改札窓口にて発売。スヌーピーやチャーリー・ブラウンたちが、冬の森の中で口笛を吹いたり歌ったりする姿が描かれている。

【詳細】

スヌーピーのアイスアリーナ

期間:2021年12月11日(土)~2022年2月27日(日)

場所:グランベリーパーク オアシスプラザ

住所:東京都町田市鶴間3-4-1

営業時間:平日13:00~20:00/土日祝 11:00~20:00

※定休日:2022年1月1日(土)/2月15日(火)

※平日、土日祝ともに受付は19:30終了。

※12月27日(月)~1月7日(金)は営業時間11:00~20:00(受付19:30終了)。

※12月31日(金)は営業時間11:00~18:00(受付17:30終了)。

通常料金:大人 1,800円/高校生以下 1,500円/未就学児 1,000円 (賃靴料込)

ナイト割引(18:00以降入場):大人 1,500円/高校生以下 1,000円/未就学児 500円

アフタースクール割(平日高校生以下):1,000円 ※祝日・12月27日(月)~1月7日(金)除く。

ファミリー割(月・水・金限定/大人と未就学児):大人 1,500円/未就学児 500円

※大人と未就学児が2名以上でも適用。

※祝日・12月27日(月)~1月7日(金)除く。

回数券(6枚綴、払戻不可):大人 8,000円/高校生以下 6,000円/未就学児 5,000円

■「スヌーピー ハピネス フロート 2021 イン グランベリーパーク」

期間:2021年12月11日(土)~2022年5月8日(日)

設置場所:パークプラザ

料金:観覧無料

■ピーナッツ(PEANUTS) オリジナルデザイン東急線ワンデーパス

発売時期:2021年12月中旬~2022年2月27日(日) ※予定、なくなり次第終了。

発売場所:WANDER COMPASS SHIBUYA(渋谷駅構内)/横浜駅・長津田駅・南町田グランベリーパーク駅の東急線改札窓口

発売数:大人 4,000枚/小児 2,000枚(予定)

発売金額:大人 680円/小児 340円

乗車券の有効期間:発売日から2022年3月31日(木)まで

※各企画は予告なく変更・中止となる場合がある。