

*07:04JST NY金：反発、米長期金利の低下を意識した買いが入る

COMEX金2月限終値：1783.90 ↑21.20

3日のNY金先物2月限は、反発。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比+21.20ドルの1783.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1766.00ドル-1788.00ドル。11月米雇用統計発表後に1766.00ドルまで売られたが、米国株式の下落や米長期金利の低下を意識して金先物は反転。通常取引終了後の時間外取引で1788.00ドルまで買われた。《MK》