カルナバイオ　大幅に続伸、次世代型BTK阻害剤AS-1763の新製剤でバイオアベイラビリティパート開始／新興市場スナップショット



*14:01JST <4572> カルナバイオ 943 +24

大幅に続伸。開発中の次世代型BTK阻害剤AS-1763に関し、第1相臨床試験での新製剤を用いたバイオアベイラビリティ（BA、生物学的利用能）パートを開始したと発表している。安全性や忍容性を確認済みの簡易製剤に対する新製剤の相対的BAを検証することが目的。慢性リンパ性白血病とB細胞リンパ腫の患者を対象とした第1b相試験を22年に米国で実施する予定としている。《ST》