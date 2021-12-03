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カルナバイオ　大幅に続伸、次世代型BTK阻害剤AS-1763の新製剤でバイオアベイラビリティパート開始／新興市場スナップショット

2021年12月3日 14:01

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記事提供元：フィスコ


*14:01JST <4572> カルナバイオ 943 +24
大幅に続伸。開発中の次世代型BTK阻害剤AS-1763に関し、第1相臨床試験での新製剤を用いたバイオアベイラビリティ（BA、生物学的利用能）パートを開始したと発表している。安全性や忍容性を確認済みの簡易製剤に対する新製剤の相対的BAを検証することが目的。慢性リンパ性白血病とB細胞リンパ腫の患者を対象とした第1b相試験を22年に米国で実施する予定としている。《ST》

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