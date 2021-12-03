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田中化研　ストップ安、高値警戒感で利益確定売り／新興市場スナップショット

2021年12月3日 13:53

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記事提供元：フィスコ


*13:53JST <4080> 田中化研 1570 -400
ストップ安。特段の売り材料は出ていないが、1日に年初来高値を記録した反動で値を下げている。主要製品の正極材料はリチウムイオン電池やニッケル水素電池などの高性能二次電池に使用されており、電気自動車（EV）の増加などに伴う需要拡大を期待する向きから投資資金が流入。10月初旬に900円前後で推移していた株価が2カ月で2倍を超える水準まで急伸したため、高値警戒感から利益を確定する売りが続いているようだ。《ST》

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