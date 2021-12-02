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大阪金概況：下落、円安・ドル高で割高感意識するも方向感を欠く展開
記事提供元：フィスコ
*16:05JST 大阪金概況：下落、円安・ドル高で割高感意識するも方向感を欠く展開
大阪取引所金標準先物 22年10月限・日中取引終値：6450円（前日日中取引終値↓70円）
・推移レンジ：高値6468円-安値6445円
2日の大阪取引所金標準先物（期先：22年10月限）は下落した。朝方、外為市場で112円80銭台と、昨日15時頃に比べ50-60銭ほど円高・ドル安に振れたことから、円建てで取引される金先物の割高感が意識され、金先物は売りが先行した。一方、市場では新型コロナ「オミクロン型」への警戒感が強く、安全資産としての金の需要も継続し、今日の金先物はやや方向感を欠く動きとなった。《FA》
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