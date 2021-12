USJと「HUNTER×HUNTER」の初コラボアトラクションが22年登場

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下:USJ)と、冨樫義博原作の漫画・アニメ作品「HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)」とのコラボレーションが決定。2022年3月4日(金)より、期間限定の特別アトラクションがオープンする。

■USJ×「HUNTER×HUNTER」の初コラボが実現

コミックスのシリーズ累計発行部数が7,900万部を突破、TVアニメーションシリーズも放送10周年を迎えるなど、連載・アニメ放送開始以来、その奇想天外な物語で国内外のファンを魅了し続ける「HUNTER×HUNTER」。今回は日本を代表する人気作品にフィーチャーするイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2022」の一環として、同作の世界観を体験出来るアトラクションが登場する。

■念能力などの作品世界を再現したアトラクション

初のコラボレーションアトラクションで再現するのは、作品の核心的な要素である「念能力」をはじめとする“リアル”な「HUNTER×HUNTER」の世界。その詳細は未だ明かされていないが、ゴンの“ジャジャン拳”やキルアの“雷掌(イズツシ)”など、目の前で繰り広げられる念能力と戦いを通して、作品世界に没入出来るような内容になるという。

なお、「ユニバーサル・クールジャパン 2022」では全5つの人気作品とコラボレーション予定。「HUNTER×HUNTER」以外の4作品についても、順次作品とコラボレーション内容が発表されていくので、こちらも併せて注目して欲しい。

■概要

USJ×「HUNTER×HUNTER」 コラボレーションアトラクション

開催期間:2022年3月4日(金)〜期間限定

