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今日の注目スケジュール：消費者態度指数、ユーロ圏生産者物価指数、ユーロ圏失業率など

2021年12月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者態度指数、ユーロ圏生産者物価指数、ユーロ圏失業率など
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(11月)　　9.9％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:00　営業毎旬報告(11月30日現在、日本銀行)
14:00　消費者態度指数(11月)　　39.2


のむら産業が東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1210円)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(7-9月)　　4.0％
09:30　豪・貿易収支(10月)　110.75億豪ドル　122.43億豪ドル
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(11月)　　1.1％
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(10月)　　16.0％
19:00　欧・ユーロ圏失業率(10月)　7.4％　7.4％
21:00　ブ・GDP(7-9月)　4.2％　12.4％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　19.9万件


「OPEC(石油輸出国機構)プラス」閣僚級会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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