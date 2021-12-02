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今日の注目スケジュール：消費者態度指数、ユーロ圏生産者物価指数、ユーロ圏失業率など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者態度指数、ユーロ圏生産者物価指数、ユーロ圏失業率など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(11月) 9.9％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:00 営業毎旬報告(11月30日現在、日本銀行)
14:00 消費者態度指数(11月) 39.2
のむら産業が東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1210円)
＜海外＞
08:00 韓・GDP(7-9月) 4.0％
09:30 豪・貿易収支(10月) 110.75億豪ドル 122.43億豪ドル
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(11月) 1.1％
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(10月) 16.0％
19:00 欧・ユーロ圏失業率(10月) 7.4％ 7.4％
21:00 ブ・GDP(7-9月) 4.2％ 12.4％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 19.9万件
「OPEC(石油輸出国機構)プラス」閣僚級会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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