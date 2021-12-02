

*02:52JST NY外為：トルコリラ史上最安値から反発、中銀がリラ買い介入、大統領は高金利政策排除

NY外為市場ではトルコリラ売りが一段落した。トルコ中銀がリラの急落を抑制するため、リラ買い介入を実施したことが明らかになった。中銀による介入は2014年来で初めて。トルコのエルドアン大統領も「必要とあれば、中銀は介入が可能」と言及。為替は間もなく安定すると述べた。同時に、トルコは高金利ベースの金融政策を廃止すると公約。

ドル・リラは13円25銭で伸び悩んだ。リラ円も8円51銭前後で下げ止まった。《KY》