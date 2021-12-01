

*12:08JST 【M&A速報：2021/12/01（1）】大同特殊鋼、子会社の日本精線にTOBを実施 東証の市場再編に対応

■大同特殊鋼<5471>、子会社の日本精線<5659>にTOBを実施 東証の市場再編に対応 議決権比率を過半数まで引き上げへ

■LIG、分社によりゲストハウス「LAMP野尻湖」など宿泊、飲食、アウトドアスクール、サウナ運営・プロデュース事業を手がける「LAMP」を設立

■東大関連ベンチャーでアルムナイネットワーク構築支援のAlumnote、資金調達を実施

■株式投資型クラウドファンディング運営のCAMPFIRE Startups、第17号案件としてデジリハをサポート 同社へtalikiファンドが出資

■ルセット・ナイン、マルシェマシナリーから高電位電圧発生技術による鮮度保持冷蔵庫・凍結庫・冷凍庫事業を譲り受け

■viviON、GENSEKIからクリエイター応援プラットフォームサービス「GENSEKI」事業を譲り受け

■viviON、グループを組織再編

■テクノスポーツ「HADO」展開のmeleap、インキュベーション事業のインターウォーズと業務資本提携

■マラトンキャピタルパートナーズ、「マラトン1号ファンド」のサードクローズを発表

■宇宙産業における総合的なサービスを展開するSpace BD、総額10.4億円の資金調達を実施

■ペットウェルネスブランド「ペトコト」提供のPETOKOTO、シリーズAで約5億円の資金調達を実施

■キャンピングカーと車中泊スポット予約アプリのCarstay、約1.1億円の資金調達を実施

■ホテルマネージメントインターナショナル、「勝浦スパホテル三日月」「鴨川スパホテル三日月」を事業承継

■ウインズスポーツクラブ、リベロスポーツクラブと合併へ

■ABC Cooking Studio子会社のボディーズ、エービーシーキャピタルと合併 「エービーシーキャピタル」に社名変更

■みなと成長企業みらいファンド2号、LINEを活用したマーケティングツール「MicoCloud」開発・販売のMicoworksに出資

■しがぎん地方創生SDファンド、京都大学発ベンチャーで酸化ガリウムパワーデバイス研究・製造・販売のFLOSFIAに出資

■調剤薬局展開のウインファーマ、神奈川県秦野の薬局2店舗をグループ化

■両備システムズ、ファッション小売業向け基幹システム提供のドリームゲートを買収

■インターネットサービスプロバイダーのインターリンク、クイックウェブから「QuickWeb」事業を譲り受け

■島津製作所<7701>、神戸大学発スタートアップ企業のバッカス・バイオイノベーションに出資 業務提携契約を締結

■双日<2768>、神戸大学発スタートアップ企業のバッカス・バイオイノベーションとシンプロジェンに出資

■政策決定プラットフォーム開発・運用のPolimill、エンジェルラウンド含めた調達総額が約3500万円超に

■セレス<3696>、次世代分散型IPFSデータセンター構築・運営のIPFS infinite JAPANと資本業務提携

■セルフ美容ボックス「エクラ」展開のE-Medical、シードラウンドで資金調達を実施

■ピアラ<7044>子会社のピアラベンチャーズ、婦人科向けオンライン診察サービス「スマルナ」提供のネクイノに出資

■丸の内キャピタル、アイ・シグマ・パートナーズ投資先でぶなしめじ生産・販売のミスズライフを買収

■ドーガン、「ドーガン・リージョナルバリュー投資事業有限責任組合」のファイナルクローズを発表

■「馨和」ブランド等展開のクラフトビールメーカーFar Yeast Brewing、資金調達を実施

■図研<6947>、ビジネスエンジニアリング<4828>に追加出資 出資比率は20.01％に上昇

■NECキャピタルソリューション<8793>、ベンチャー投資の「NVC1号有限責任事業組合」組成を決議

■塩野義製薬<4507>子会社のシオノギファーマ、子会社のナガセ医薬品を吸収合併

■Oakキャピタル<3113>、CSSホールディングス<2304>に資本参加 約1.6億円で11.72％の株式を取得

■Jトラスト<8508>、韓国子会社のJT貯蓄銀行の株式譲渡を中止

■シリウスビジョン<6276>、中国のボトル容器向け画像検査事業のYuzen社と資本業務提携

■JR東日本情報システム、キーウェアソリューションズ<3799>と資本業務提携 NEC<6701>から株式を取得

■関西スーパーマーケット<9919>、株式交換差止めの仮処分認可決定に対する保全抗告の申立てを発表

■商船三井<9104>、子会社のダイビル<8806>をTOBにより完全子会社化へ 買付価格は1株2200円

■商船三井<9104>、子会社の宇徳<9358>をTOBにより完全子会社化へ 買付価格は1株725円

■ナカバヤシ<7987>、子会社の国際チャート<3956>を株式交換により完全子会社化

■フランスベッドHD<7840>傘下のフランスベッド、福祉用具販売・レンタルのホームケアサービス山口を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》