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大阪金見通し：下落か、金市場への資金流入の先細りを意識へ

2021年12月1日 07:45

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記事提供元：フィスコ


*07:45JST 大阪金見通し：下落か、金市場への資金流入の先細りを意識へ
大阪取引所金標準先物　22年10月限・夜間取引終値：6439円（前日日中取引終値↓77円）

・想定レンジ：上限6480円-下限6380円

1日の大阪取引所金標準先物（期先：22年10月限）は下落しそうだ。パウエルFRB議長が議会証言で、「テーパリング（量的金融緩和の縮小）を2-3カ月早く終えるのを検討することが適切だ」との考えを示したことを受け、米金融政策の正常化が想定より早く進むとの見方が強まり、金市場への資金流入の先細りが意識され、金先物はナイトセッションで下落した。今日の金先物はこの流れを引き継ぎ、入りが優勢の展開となりそうだ。《FA》

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