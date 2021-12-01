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大阪金見通し：下落か、金市場への資金流入の先細りを意識へ
記事提供元：フィスコ
*07:45JST 大阪金見通し：下落か、金市場への資金流入の先細りを意識へ
大阪取引所金標準先物 22年10月限・夜間取引終値：6439円（前日日中取引終値↓77円）
・想定レンジ：上限6480円-下限6380円
1日の大阪取引所金標準先物（期先：22年10月限）は下落しそうだ。パウエルFRB議長が議会証言で、「テーパリング（量的金融緩和の縮小）を2-3カ月早く終えるのを検討することが適切だ」との考えを示したことを受け、米金融政策の正常化が想定より早く進むとの見方が強まり、金市場への資金流入の先細りが意識され、金先物はナイトセッションで下落した。今日の金先物はこの流れを引き継ぎ、入りが優勢の展開となりそうだ。《FA》
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