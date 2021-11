グッチのクリスマスギフト、バレンシアガのコードを再解釈したバッグや新作ステーショナリー

グッチ(GUCCI)から2021年のクリスマスギフトに最適なアイテムを紹介。バレンシアガとグッチが互いのデザインコードや象徴的なシルエットを“ハッキング”した「ザ ハッカー プロジェクト(The Hacker Project)」やライフスタイル コレクションがラインナップする。

■2021年のクリスマスギフトに、グッチの新作アイテム

■バレンシアガとグッチが互いのデザインコードを"ハッキング”したバッグ

「グッチ アリア(Gucci Aria)」コレクションで発表された「ザ ハッカー プロジェクト」からは、GGスプリーム キャンバスをあしらったバレンシアガのアイコンバッグ「ネオ クラシック」、GGスプリーム キャンバスにバレンシアガのロゴがレイヤードされたグッチのアイコンバッグ「ジャッキー 1961」などが登場する。

■幾何学パターンのアイコンバッグ

「グッチ アリア」コレクションの中で、乗馬の世界からのインスピレーションを得たグッチらしいアイテムにも注目。イタリア競馬で見られるフラッグを思わせるサークルやチェック、ストライプといったカラフルな幾何学パターンを施した「グッチ ホースビット 1955」など人気バッグがラインナップする。

■クリスタル煌めくジュエリーも

また、クリスタルを散りばめたクラッチバッグや新作ジュエリー、シューズなどは"特別感”を感じられ、「グッチ アリア」コレクションの中でもとりわけ華やかだ。

■プレゼントに選びたいインテリア&雑貨

グッチが2021年より新たに展開をスタートしたライフスタイル コレクションは、ギフトアイテムにぴったり。クラシックなノートブックやメモパッド、ボールペンといったステーショナリーを展開する。また、インテリア雑貨が揃うグッチ デコール コレクションからは、クラシックなテーブルコーディネートが叶うティーセットなどが揃う。

■「ミックステープ」がテーマの広告キャンペーンを公開

なお、これらアイテムにスポットライトを当てた広告キャンペーンを公開。音楽をテーマにブランド創設100周年を祝したスペシャル コレクションに続き、音楽の要素を表現に取り入れ、「ミックステープ」というコンセプトのもと制作された。4つのストーリーに沿ってセレクトされたアイテムが、4人のフォトグラファーによってそれぞれに映し出される。

・THE HACKER PROJECT

Creative Director: Alessandro Michele

Art Director: Christopher Simmonds

Photographer and Director: Harley Weir

Make up: Thomas De Kluyver

Hair: Paul Hanlon

・HORSE RACING MOTIFS

Creative Director: Alessandro Michele

Art Director: Christopher Simmonds

Photographer and Director: Leslie Zhang

Make up: Thomas De Kluyver

Hair: Paul Hanlon

・LIFESTYLE & DÉCOR

Creative Director: Alessandro Michele

Art Director: Christopher Simmonds

Photographer: Lorena Lhor

Hair & Make up: Malcom Edward

・NEW YEAR’S EVE

Creative Director: Alessandro Michele

Art Director: Christopher Simmonds

Photographer and Director: Hanna Moon

Make up: Thomas De Kluyver

Hair: Paul Hanlon