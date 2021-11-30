

*14:47JST オプティム---「OPTiM Contract」「クラウドサイン」との連携開始

オプティム<3694>は29日、同社のAIを活用した契約書管理サービス「OPTiM Contract」が、弁護士ドットコム<6027>が提供するWeb完結型クラウド電子契約サービス「クラウドサイン」と連携を開始すると発表。

今回の連携により、従来の紙媒体の契約書のスキャンデータやMicrosoft Wordの文章ファイルだけではなく「クラウドサイン」で締結した電子契約も一元的に管理が可能となる。脱ハンコ・ペーパーレスなどの「Corporate DX」化が加速する中で、企業の活動で必要とされる契約締結・管理業務に関するコストやリスクを削減するとしている。《ST》