

*10:58JST 出来高変化率ランキング（10時台）～トランス、ロックオンなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [11月29日 10:45 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4558> 中京医薬 4587600 633860 623.76% 21.33%

<4889> レナサイエンス 2799700 553780 405.56% 7.87%

<4576> DWTI 3515800 757500 364.13% -6.36%

<3604> 川本産業 732500 221180 231.18% 15.19%

<1557> SPDR500 23268 7337.6 217.11% -1.54%

<9066> 日新 79600 25620 210.69% -9.46%

<2521> 上場米HE 361330 120096 200.87% -0.52%

<2342>* トランス 580600 207720 179.51% 10.04%

<1330>* 上場225 115670 42778 170.4% -0.47%

<2153> イージェイHD 227400 86000 164.42% -4.29%

<1546> NYダウ30 26397 10242.4 157.72% -1.84%

<1487>* 上米債HE 10039 3909.4 156.79% 0.22%

<9369> キユソー流通 243600 98160 148.17% -3.64%

<2558> MXS米株 108441 43755.6 147.83% -1.37%

<2039> 原油ベア 210877 86164.4 144.74% 4.35%

<2568>* 上場NSQ 97970 40414 142.42% -1.46%

<1552> VIX短期 2638472 1118771 135.84% 6%

<1671>* WTI原油 3289305 1566995 109.91% -6.7%

<1547>* 上場米国 272600 134612 102.51% -1.29%

<2035> 日経VI 1171230 581256.2 101.5% 6.14%

<3690>* ロックオン 103800 51540 101.4% -5.86%

<2040>* NYダウブル 9983 5132.2 94.52% -0.8%

<9717> ジャステック 503600 259100 94.37% -11.83%

<1659> IS米国リートETF 28604 14933.2 91.55% -2.95%

<1884> 日道路 8900 4940 80.16% -3.16%

<7373>* アイドマHD 322800 180140 79.19% 15.93%

<9281> タカラレーベン 2103 1177.8 78.55% -2.42%

<5122> オカモト 22800 12780 78.4% -1.39%

<1568>* TPX2倍 152150 85956 77.01% -1.48%

<7856> 萩原工業 32100 18300 75.41% -3.89%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》