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出来高変化率ランキング（10時台）～トランス、ロックオンなどがランクイン

2021年11月29日 10:58

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記事提供元：フィスコ


*10:58JST 出来高変化率ランキング（10時台）～トランス、ロックオンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月29日　10:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4558> 中京医薬　　　　　 4587600 　633860　 623.76% 21.33%
<4889> レナサイエンス　　　2799700 　553780　 405.56% 7.87%
<4576> DWTI　　　　　　3515800 　757500　 364.13% -6.36%
<3604> 川本産業　　　　　　732500 　221180　 231.18% 15.19%
<1557> SPDR500　　　23268 　7337.6　 217.11% -1.54%
<9066> 日新　　　　　　　　79600 　25620　 210.69% -9.46%
<2521> 上場米HE　　　　　361330 　120096　 200.87% -0.52%
<2342>* トランス　　　　　　580600 　207720　 179.51% 10.04%
<1330>* 上場225　　　　　115670 　42778　 170.4% -0.47%
<2153> イージェイHD　　　227400 　86000　 164.42% -4.29%
<1546> NYダウ30　　　　26397 　10242.4　 157.72% -1.84%
<1487>* 上米債HE　　　　　10039 　3909.4　 156.79% 0.22%
<9369> キユソー流通　　　　243600 　98160　 148.17% -3.64%
<2558> MXS米株　　　　　108441 　43755.6　 147.83% -1.37%
<2039> 原油ベア　　　　　　210877 　86164.4　 144.74% 4.35%
<2568>* 上場NSQ　　　　　97970 　40414　 142.42% -1.46%
<1552> VIX短期　　　　　2638472 　1118771　 135.84% 6%
<1671>* WTI原油　　　　　3289305 　1566995　 109.91% -6.7%
<1547>* 上場米国　　　　　　272600 　134612　 102.51% -1.29%
<2035> 日経VI　　　　　　1171230 　581256.2　 101.5% 6.14%
<3690>* ロックオン　　　　　103800 　51540　 101.4% -5.86%
<2040>* NYダウブル　　　　9983 　5132.2　 94.52% -0.8%
<9717> ジャステック　　　　503600 　259100　 94.37% -11.83%
<1659> IS米国リートETF　　　28604 　14933.2　 91.55% -2.95%
<1884> 日道路　　　　　　　8900 　4940　 80.16% -3.16%
<7373>* アイドマHD　　　　322800 　180140　 79.19% 15.93%
<9281> タカラレーベン　　　2103 　1177.8　 78.55% -2.42%
<5122> オカモト　　　　　　22800 　12780　 78.4% -1.39%
<1568>* TPX2倍　　　　　152150 　85956　 77.01% -1.48%
<7856> 萩原工業　　　　　　32100 　18300　 75.41% -3.89%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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