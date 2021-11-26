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東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
*15:40JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
空運業が下落率トップ。そのほか不動産業、陸運業、金属製品、非鉄金属なども下落。一方、上昇はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 電力・ガス業 ／ 327.01 ／ -0.60
2. 食料品 ／ 1,680.59 ／ -0.87
3. 水産・農林業 ／ 454.33 ／ -1.05
4. パルプ・紙 ／ 489.35 ／ -1.32
5. ガラス・土石製品 ／ 1,180.1 ／ -1.36
6. 石油・石炭製品 ／ 1,003.25 ／ -1.39
7. 小売業 ／ 1,338.92 ／ -1.47
8. 銀行業 ／ 142.44 ／ -1.55
9. 精密機器 ／ 11,567.83 ／ -1.58
10. サービス業 ／ 3,095.28 ／ -1.59
11. 海運業 ／ 788.01 ／ -1.65
12. その他製品 ／ 3,407.66 ／ -1.78
13. 医薬品 ／ 3,013.64 ／ -1.79
14. 保険業 ／ 1,085.41 ／ -1.89
15. 建設業 ／ 1,113.82 ／ -1.90
16. 輸送用機器 ／ 3,485.88 ／ -1.90
17. 繊維業 ／ 582.9 ／ -1.97
18. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,784.51 ／ -1.99
19. その他金融業 ／ 728.36 ／ -2.01
20. 電気機器 ／ 3,984. ／ -2.09
21. ゴム製品 ／ 3,297.66 ／ -2.11
22. 卸売業 ／ 1,890.91 ／ -2.16
23. 機械 ／ 2,241.46 ／ -2.28
24. 鉄鋼 ／ 424.22 ／ -2.33
25. 化学工業 ／ 2,284.7 ／ -2.36
26. 証券業 ／ 377.03 ／ -2.41
27. 情報・通信業 ／ 4,939.92 ／ -2.44
28. 鉱業 ／ 274.57 ／ -2.50
29. 非鉄金属 ／ 973.25 ／ -2.74
30. 金属製品 ／ 1,312.73 ／ -2.85
31. 陸運業 ／ 1,793.32 ／ -2.92
32. 不動産業 ／ 1,414.44 ／ -2.92
33. 空運業 ／ 183.17 ／ -5.40《FA》
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