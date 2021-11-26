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出来高変化率ランキング（14時台）～インスペック、iS225などがランクイン
*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～インスペック、iS225などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月26日 14:39 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6227> AIメカテック 1101600 63800 1626.65% 11.78%
<1348> MXSトピクス 1264080 74314 1601.00% -2.09%
<2634> NFS&P500ヘッジ有 175290 15502 1030.76% -1.38%
<2513> NF外株ヘッジ無 295540 29956 886.58% -1.91%
<7047> ポート 1745700 187660 830.25% 4.41%
<1320> ETF225 194638 26121.8 645.12% -2.7%
<1346> MXS225 71633 10065.6 611.66% -2.75%
<1330> 上場225 133940 20376 557.34% -2.66%
<3091> ブロンコB 319900 52060 514.48% -4%
<6063> EAJ 213700 34820 513.73% 0.61%
<1321> 225投信 603376 103216.6 484.57% -2.79%
<9369> キユソー流通 234700 45920 411.11% 0.15%
<8095> イワキ 1231200 245720 401.06% -3.6%
<3201> ニッケ 834900 168180 396.43% -2.51%
<8977> 阪急リート 5154 1056.6 387.79% 0%
<8966> 平和RE 6275 1300 382.69% -0.69%
<2792> ハニーズHD 369100 77700 375.03% -1.38%
<6082> ライドオンE 394000 84540 366.05% 7.13%
<3085> アークランド 512400 110600 363.29% -0.43%
<2620> IS米国債1-3ETF 41172 9550.8 331.08% -0.48%
<5232> 住阪セメ 840600 195300 330.41% 8.56%
<6474> 不二越 175400 41120 326.56% -3.63%
<5852> アーレスティ 408800 99500 310.85% -2.55%
<2351> ASJ 73700 18680 294.54% -5.84%
<6656>* インスペック 34100 8680 292.86% -5.64%
<2526> NZAM 400 2185 56880.00% 2.8414%
<2752> フジオフード 181500 47260 284.05% -1.95%
<8011> 三陽商 211200 55000 284.00% -2.36%
<2211> 不二家 242200 63360 282.26% -0.35%
<1329>* iS225 38828 10424 272.49% -2.75%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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