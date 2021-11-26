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出来高変化率ランキング（14時台）～インスペック、iS225などがランクイン

2021年11月26日 14:49

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記事提供元：フィスコ


*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～インスペック、iS225などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月26日　14:39　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6227> AIメカテック　　 　1101600 　63800　 1626.65% 11.78%
<1348> MXSトピクス　　 　1264080 　74314　 1601.00% -2.09%
<2634> NFS&P500ヘッジ有 　175290 　15502　 1030.76% -1.38%
<2513> NF外株ヘッジ無　 　295540 　29956　 886.58% -1.91%
<7047> ポート　　　　　　 　1745700 　187660　 830.25% 4.41%
<1320> ETF225　　　 　194638 　26121.8　 645.12% -2.7%
<1346> MXS225　　　 　71633 　10065.6　 611.66% -2.75%
<1330> 上場225　　　　 　133940 　20376　 557.34% -2.66%
<3091> ブロンコB　　　　 　319900 　52060　 514.48% -4%
<6063> EAJ　　　　　　 　213700 　34820　 513.73% 0.61%
<1321> 225投信　　　　 　603376 　103216.6　 484.57% -2.79%
<9369> キユソー流通　　　 　234700 　45920　 411.11% 0.15%
<8095> イワキ　　　　　　 　1231200 　245720　 401.06% -3.6%
<3201> ニッケ　　　　　　 　834900 　168180　 396.43% -2.51%
<8977> 阪急リート　　　　 　5154 　1056.6　 387.79% 0%
<8966> 平和RE　　　　　 　6275 　1300　 382.69% -0.69%
<2792> ハニーズHD　　　 　369100 　77700　 375.03% -1.38%
<6082> ライドオンE　　　 　394000 　84540　 366.05% 7.13%
<3085> アークランド　　　 　512400 　110600　 363.29% -0.43%
<2620> IS米国債1-3ETF 　41172 　9550.8　 331.08% -0.48%
<5232> 住阪セメ　　　　　 　840600 　195300　 330.41% 8.56%
<6474> 不二越　　　　　　 　175400 　41120　 326.56% -3.63%
<5852> アーレスティ　　　 　408800 　99500　 310.85% -2.55%
<2351> ASJ　　　　　　 　73700 　18680　 294.54% -5.84%
<6656>* インスペック　　　 　34100 　8680　 292.86% -5.64%
<2526> NZAM　　　　　 　400 　2185　 56880.00% 2.8414%
<2752> フジオフード　　　 　181500 　47260　 284.05% -1.95%
<8011> 三陽商　　　　　　 　211200 　55000　 284.00% -2.36%
<2211> 不二家　　　　　　 　242200 　63360　 282.26% -0.35%
<1329>* iS225　　　　 　38828 　10424　 272.49% -2.75%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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