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アストマックス 急騰、25年3月期の営業収益目標200億円以上の中期ビジョン策定／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:20JST <7162> アストマックス 267 +35
急騰。25年3月期の営業収益目標を200億円以上（21年3月期実績は122.80億円）、税金等調整前純利益を7億円以上（同2.70億円）とする中期ビジョンを策定している。DX推進と自社の強みをベースに、事業を深化・進化させ、GX（グリーントランスフォーメーション）に向けた優先事項を達成することを目指す。具体的には、蓄電池を活用したビジネス拡大のほか、発電と供給サイドの事業、販売と需要サイドの事業の集約化などを図る。《TY》
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