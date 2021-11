エンダースキーマの22冬春新作シューズ、“レザーの花咲く”パンプス

エンダースキーマ(Hender Scheme)の2022年冬春コレクションから、新作シューズが登場。2021年12月4日(土)より順次、スキマ 恵比寿・合羽橋・宮下公園ほかにて発売される。

■“花が咲く”レザーパンプス

「ブルーム(bloom)」は、レザーでできた花のモチーフをアッパーに配したパンプスだ。フロントの切り替え部分をグリーンとして、1輪の花が咲いているように見立てたブラック/レッドに加えて、全体をワントーンでまとめたブラック、ベージュの3色を取り揃える。踵を踏むとミュールのように着用できる2WAY仕様であり、柔らかなレザーの質感は素足で履いても心地よい。

■「冗談一」コントラスの効いた新作

2021年6月に登場した「冗談一」に、ブラック/ホワイトとレッド/ブラックの新色が仲間入り。ウィングチップのドレスブーツにスニーカーの要素を組み合わせるというコンセプトは踏襲しつつ、パーツごとにスムースレザーとスエードを使い分けることで、コントラストの効いたデザインが際立つ1足に仕上げている。

■上品なレザーシューズにヴィブラムソールをプラス

「ダービー #2146(derby #2146)」は、Uチップのレースアップシューズをベースに、ヴィブラム(Vibram)社のカップソールを組み合わせた1足。レザーシューズならではの上品さはそのままに、クッション性や耐久性に優れたソールのボリュームとマッチするよう、アッパーのラインを整えた。また、コインローファー版の「ローファー #2146(loafer #2146)」も用意する。

■定番ローファーを鮮やかな発色にアレンジ

定番モデルのローファー「スロッチー(slouchy)」は、鮮やかなカラーで展開。染めの濃淡が生む豊かな表情を引き立てつつも、従来のベジタブルタンニンレザーからタンニン成分による色みを抜いたレザーを採用することで、より明るく、鮮やかな発色を楽しめるシューズに仕上げた。カラーは、グリーン、オレンジ、パープルの3色を取り揃える。

■ダッグブーツをモチーフに

「マニュアル インダストリアル プロダクツ(manual industrial products)」の新作として、ダックブーツをモチーフとしたブーツが登場。アッパーはフルレザーで仕上げ、ダックブーツ特有のゴム製シェルトゥのディテールは、外縫い割りによって再現した。また、頭の部分にコシのあるカウレザーを、筒部分になめらかで柔らかいカウレザーを採用し、優れた履き心地も実現。アウトソールには9mmのシングルのクレープソールを用い、「タルト(tarte)」のように巻き上げてボリュームのバランスをとっている。

■副資材を用いた「レフト トゥ ライト」初のシューズ

今季は、製品の生産過程で生まれる副資材を用いた「レフト トゥ ライト(left to right)」初となるシューズを展開、「レフト トゥ ライト “ソング”(left to right “thong”)」などサンダル2型を用意する。レザーには、脇や脚の付け根など、製品として使うことが難しい部位があるが、繊維が柔らかく伸びやすいというその性質を活かし、サンダルのアッパーのクッション材として活用。円形のレザーパーツを重ねることで、クッション性に富んだ太いストラップに仕上げた。

■詳細

エンダースキーマ 2022年冬春 新作シューズ

発売日:2021年12月4日(土)より順次

取扱店舗:スキマ 恵比寿・合羽橋・宮下公園・オフィシャル オンラインショップ、全国のエンダースキーマ取扱店舗

■展開アイテム例

・ブルーム 38,500円

発売時期:2022年1月中旬

カラー:ブラック、ブラック/レッド、ナチュラル

・冗談一 85,800円

発売時期:2021年12月上旬

カラー:ブラック/ホワイト、レッド/ブラック

・ダービー #2146 52,800円、ローファー #2146 49,500円

発売時期:2021年12月上旬

カラー:ブラック、ダークブラウン

・スロッチー 48,400円

発売時期:2021年12月上旬

カラー:ペールオレンジ、ロイヤルパープル、ピスタチオグリーン

・マニュアル インダストリアル プロダクツ 26 69,300円

発売時期:2021年12月上旬

カラー:ナチュラル

・レフト トゥ ライト “ソング” 39,600円、レフト トゥ ライト “クルヴェシャス” 38,500円

発売時期:2022年5月中旬

カラー:アソート

【問い合わせ先】

スキマ 恵比寿

TEL:03-6447-7448