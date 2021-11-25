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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、月例経済報告、欧州中央銀行(ECB)議事要旨など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、月例経済報告、欧州中央銀行(ECB)議事要旨など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(10月) 1.1％ 0.9％
10:30 新生銀行が臨時株主総会を開催
14:00 景気先行CI指数(9月) 99.7
14:00 景気一致指数(9月) 87.5
14:30 全国百貨店売上高(10月) -4.3％
14:30 東京地区百貨店売上高(10月) 0.7％
15:00 工作機械受注(10月) 81.5％
月例経済報告(11月)
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
スローガンが東証マザーズに新規上場(公開価格:1200円)
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(10月) -21.71億NZドル
16:00 独・GDP改定値(7-9月) 2.5％ 2.5％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(11月22日まで1カ月間) 0.98％
20:00 ブ・FGV建設コスト(11月) 0.8％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(11月) 1.05％ 1.02％
21:30 ブ・経常収支(10月) -16.99億ドル
21:30 ブ・海外直接投資(10月) 44.95億ドル
韓・中央銀行が政策金利発表 1.00％ 0.75％
欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨
欧・ECB総裁らが欧の司法関連会議に参加(26日まで)
欧・欧競争力担当相理事会(域内市場・産業)
英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁がイベントでモハメド・エラリアン氏と対談
アジア欧州会議(ASEM)首脳会議(議長国カンボジア、26日まで)
香港・行政長官が基本法について講演
米・株式市場は祝日のため休場(感謝祭)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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