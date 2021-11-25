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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、月例経済報告、欧州中央銀行(ECB)議事要旨など

2021年11月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、月例経済報告、欧州中央銀行(ECB)議事要旨など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(10月)　1.1％　0.9％
10:30　新生銀行が臨時株主総会を開催
14:00　景気先行CI指数(9月)　　99.7
14:00　景気一致指数(9月)　　87.5
14:30　全国百貨店売上高(10月)　　-4.3％
14:30　東京地区百貨店売上高(10月)　　0.7％
15:00　工作機械受注(10月)　　81.5％


月例経済報告(11月)

新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)

スローガンが東証マザーズに新規上場(公開価格:1200円)


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(10月)　　-21.71億NZドル
16:00　独・GDP改定値(7-9月)　2.5％　2.5％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(11月22日まで1カ月間)　　0.98％
20:00　ブ・FGV建設コスト(11月)　　0.8％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(11月)　1.05％　1.02％
21:30　ブ・経常収支(10月)　　-16.99億ドル
21:30　ブ・海外直接投資(10月)　　44.95億ドル


韓・中央銀行が政策金利発表　1.00％　0.75％

欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨

欧・ECB総裁らが欧の司法関連会議に参加(26日まで)

欧・欧競争力担当相理事会(域内市場・産業)

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁がイベントでモハメド・エラリアン氏と対談

アジア欧州会議(ASEM)首脳会議(議長国カンボジア、26日まで)

香港・行政長官が基本法について講演

米・株式市場は祝日のため休場(感謝祭)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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