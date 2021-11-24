プラザクリエ　急伸、自社株買い実施を評価／新興市場スナップショット

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急伸。22日大引けに発行済株式総数に対する割合2.43％に相当する30万株及び1.5億円を上限とした自社株買い実施を発表した。取得期間は21年12月1日から22年5月31日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することが目的。株価が横ばいで推移していた中、自社株買い発表を評価する動きが優勢に。《TY》