ＪＴＯＷＥＲ　続落、NTTドコモと資本業務提携を行うと発表／新興市場スナップショット

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続落。22日大引け後、株式会社NTTドコモとの間でインフラシェアリングの活用における連携強化を目的とした資本業務提携を行うと発表した。屋内外の新規設備構築や既存鉄塔の有効利用に向けた検討や協議を行う。また、インフラシェアリングを推進することで経済的な5Gネットワークを構築し、設備投資、コスト、消費電力やインフラ設備のスペースを削減し、早期エリア展開に向け取り組んでいくようだ。ただ、買い一巡後は売り優勢の展開となっている。《TY》