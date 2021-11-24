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macOSにフォトグラメトリのAPI実装
記事提供元：スラド
maia 曰く、 安定版が 10 月 25 日から配布開始された macOS Monterey に Object Capture API が実装されている (参考: ObjectCaptureの使い方、RealityKit 2)。
Object Capture はフォトグラメトリで複数の写真から USDZ ファイルを生成する API であり (参考: USDZ ファイルの作り方)、Xcode プロジェクトに組み込むことも可能だ。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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