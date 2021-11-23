ホーム > マーケット > 東京株式市場 > 記事

NY外為：ドル・円114.83円まで、米2年債・5年債入札待ち　

2021年11月23日 02:54

印刷

記事提供元：フィスコ


*02:54JST NY外為：ドル・円114.83円まで、米2年債・5年債入札待ち　
NY外為市場ではドルが続伸した。米国財務省が実施する2年債、5年債入札待ち。バイデン大統領がパウエルFRB議長を再任したため、金融緩和解除が計画通り進むとの見方から米国債相場は一段安。10年債利回りは1.6％台で推移した。

ドル買いも続き、ドル・円は114円83銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.12ドル台前半でもみ合いとなった。《KY》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る