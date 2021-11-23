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NY外為：ドル・円114.83円まで、米2年債・5年債入札待ち
記事提供元：フィスコ
*02:54JST NY外為：ドル・円114.83円まで、米2年債・5年債入札待ち
NY外為市場ではドルが続伸した。米国財務省が実施する2年債、5年債入札待ち。バイデン大統領がパウエルFRB議長を再任したため、金融緩和解除が計画通り進むとの見方から米国債相場は一段安。10年債利回りは1.6％台で推移した。
ドル買いも続き、ドル・円は114円83銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.12ドル台前半でもみ合いとなった。《KY》
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