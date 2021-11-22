ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：米中古住宅販売件数、ユーロ圏消費者信頼感指数、ブ貿易収支など

2021年11月22日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：米中古住宅販売件数、ユーロ圏消費者信頼感指数、ブ貿易収支など
＜国内＞


＜海外＞
10:30　中・1年物貸出金利(11月)　3.85％　3.85％
10:30　中・5年物貸出金利(11月)　4.65％　4.65％
20:25　ブ・週次景気動向調査
24:00　米・中古住宅販売件数(10月)　620万件　629万件
24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(11月)　-5.2　-4.8
27:00　ブ・貿易収支(週次)(11月21日まで1カ月間)　　2.78億ドル


米・キャサリン・タイ通商代表部(USTR)代表がインド訪問


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る