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今日の注目スケジュール：米中古住宅販売件数、ユーロ圏消費者信頼感指数、ブ貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米中古住宅販売件数、ユーロ圏消費者信頼感指数、ブ貿易収支など
＜国内＞
＜海外＞
10:30 中・1年物貸出金利(11月) 3.85％ 3.85％
10:30 中・5年物貸出金利(11月) 4.65％ 4.65％
20:25 ブ・週次景気動向調査
24:00 米・中古住宅販売件数(10月) 620万件 629万件
24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(11月) -5.2 -4.8
27:00 ブ・貿易収支(週次)(11月21日まで1カ月間) 2.78億ドル
米・キャサリン・タイ通商代表部(USTR)代表がインド訪問
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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