アルティーダ ウード21年クリスマスジュエリー、サファイア＆パール煌めくピアスやリングなど

アルティーダ ウード(ARTIDA OUD)が、2021年クリスマスジュエリーを2021年11月18日(木)より発売する。

■カラフルな2021年クリスマスジュエリー

2021年クリスマスジュエリーは、鮮やかなマルチサファイアや、可憐なベビーパールを贅沢に使用しているのが特徴。レクタングルのマルチサファイアを主役にしたシングルタイプのピアスは、大小異なるジェムが揺れる華やかな表情が印象的。またシングルピアスの販売のため、左右異なるアシンメトリーなデザインを楽しめるのもポイントだ。

■華奢なオープンリング

華奢なオープンリングには、端正に一列に並んだベピーパール×レクタングルのマルチサファイアをドッキング。サファイアの周りには、繊細なパヴェダイヤモンドで縁取ったことで、より一層美しい煌めきを解き放っている。

またパヴェダイヤモンドで縁取ったオーガニックなフレームに、マルチサファイアを一粒添えたリングも登場。まるでマルチサファイアが浮いているかのような、幻想的な表情が魅力的だ。

■パール主役のチョーカーやリング

その他ベビーパールのチョーカーをはじめ、パールのリングやチャームなどが登場。

また人気“I am” Donation プログラム(※)の一環として、ジェムやダイヤモンドを使用したクリスマス限定ブレスレットも販売される。

※“I am” Donation プログラムとは、商品を1本購入ごとに最大1,100円ずつ寄付支援ができるようになっているプロジェクトのこと。

【詳細】

アルティーダ ウード2021年クリスマスジュエリー

発売日:2021年11月18日(木)

・chandelier pierced earring 27,500円~33,000円

・multi sapphire ring 33,000円

・baby akoya pearl organic frame ring 19,800円

・pearl pave diamond charm 8,800円

・blue and green sapphire pave diamond baby pearl choker 33,000円

・[I am donation] ダイヤモンド ブレスレット 5,500円、8,800円

・[I am donation] キューブ グレー ダイヤモンド ブレスレット 44,000円

展開店舗:ジ アナザー ミュージアム<予約制>

住所:東京都渋谷区松濤1-26-21

TEL:03-6804-8090

営業時間:12:00~20:00

・アルティーダ ウード公式オンラインストア