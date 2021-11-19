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Kudan 一時ストップ高、AR用いた運転ガイダンス発表、高精度マップと車両位置情報を活用／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:08JST <4425> Kudan 4095 +365
一時ストップ高。グループ会社のArtisenseがホワイトペーパー「高精度マップと車両位置情報に基づくARを用いた運転ガイダンス」を発表したと開示している。ArtisenseのSLAM（自己位置推定）技術と高精度マップを活用したARナビゲーションを紹介しているという。同ペーパーは高精度マップ世界大手のHERE Technologiesと欧州自動車サプライヤーのNNGとの共著。ARナビゲーションは数多くの自動車OEMが価値を見出している領域だとしている。《ST》
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