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【M&A速報：2021/11/18（1）】日本電産<6594>、OKK<6205>を買収へ
記事提供元：フィスコ
*12:08JST 【M&A速報：2021/11/18（1）】日本電産<6594>、OKK<6205>を買収へ
■日本電産<6594>、OKK<6205>を買収へ
■ビジョン<9416>、鹿児島県霧島市でグランピング宿泊・温泉旅館業を営むこしかの温泉を完全子会社化
■書籍購買データ分析サービス「DB Watch」提供のCatalyst・Data・Partners、KADOKAWA<9468>等4社を引受先とする第三者割当増資を実施
■リアルテックファンド、がん免疫療法の薬効を最大化させる抗体技術研究開発のオプティアム・バイオテクノロジーズに出資
■AIとシミュレーション技術で製品設計の効率化と高付加価値化を実現する科学計算総合研究所、シリーズAで資金調達を実施
■アシックス<7936>、オセアニア地域等でレース登録サイトを運営する豪Registration Logic社を買収
■住宅購入のオンライン相談窓口「auka」運営のギバーテイクオール、シリーズAで3.2億円の資金調達を実施
■東京機械製作所<6335>、アジアインベストメントファンド等からの誓約書の受領と新株予約権無償割当ての実行留保を発表
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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