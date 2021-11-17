ホーム > マーケット > 東京株式市場 > 記事

米国株式ランキング：ペロトン・インタラクティブが15％超上昇

2021年11月17日 06:50

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:50JST 米国株式ランキング：ペロトン・インタラクティブが15％超上昇
■　主な出来高上位銘柄 終値 前日比 ％アップル 151.00 +1.00 +0.67%ペロトン・インタラクティブ 54.85 +7.36 +15.50%バンク・オブ・アメリカ 47.08 +0.03 +0.06%アクティビジョンブリザード 66.14 -4.29 -6.09%ＡＴ＆Ｔ 24.66 -0.14 -0.56%フォード・モーター 19.79 -0.07 -0.35%インテル 50.61 +0.29 +0.58%アメリカン航空グループ 19.84 -0.48 -2.36%ＡＭＤ 152.45 +5.96 +4.07%ファイザー 49.60 -0.05 -0.10%

■　主な値上がり上位銘柄 終値 前日比 ％ペロトン・インタラクティブ 54.85 +7.36 +15.50%クアルコム 181.81 +13.30 +7.89%HAYWARD HOLD 27.55 +1.71 +6.62%ＩＱＶＩＡホールディングス 267.54 +15.73 +6.25%アクソンエンタープライズ 177.79 +10.38 +6.20%フロア・アンド・デコア・ホールディ 137.81 +7.81 +6.01%ウェイフェア 268.46 +14.93 +5.89%ザ・トレードデスク 111.64 +6.19 +5.87%ホーム・デポ 392.33 +21.25 +5.73%エッツィ 286.75 +14.03 +5.14%

■　主な値下がり上位銘柄 終値 前日比 ％QUANTUMSCAPE 36.91 -3.67 -9.04%ノルウェージャンクルーズラインＨｌ 23.64 -1.87 -7.33%ファーストソーラー 104.49 -7.82 -6.96%アクティビジョンブリザード 66.14 -4.29 -6.09%スピリット・エアロシステムズ 44.90 -2.37 -5.01%ALCOA CORP 48.20 -2.43 -4.80%ダビータ 101.56 -4.91 -4.61%OPENDOOR TEC 21.52 -1.04 -4.61%SIGNIFY HEAL 15.27 -0.72 -4.50%ハウメット・エアロスペース 31.71 -1.34 -4.05%《FA》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る