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【M&A速報：2021/11/16（2）】パイプドHD、アドバンテッジパートナーズとのMBOが不成立

2021年11月16日 16:36

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記事提供元：フィスコ


*16:36JST 【M&A速報：2021/11/16（2）】パイプドHD、アドバンテッジパートナーズとのMBOが不成立
■パイプドHD<3919>、アドバンテッジパートナーズとのMBOが不成立

■パイプドHD<3919>、自己株TOBの不実施を発表

■「LINEマンガ」運営のLINE Digital Frontier、イーブックイニシアティブジャパン<3658>へのTOBが成立

■西本Wismettacホールディングス<9260>、シンガポールの大手青果卸Ban Choon Marketing社を買収

■DM三井製糖HD<2109>、傘下の三井製糖と大日本明治製糖の合併に関する基本方針を決定

■次世代電力(VPP)関連事業のアイ・グリッド・ソリューションズ、伊藤忠商事<8001>などから16.86億円の資金調達を実施

■関西・関東で介護事業展開のミストラルサービス、横浜エリアで居宅介護支援等のステップコーポレーションの株式取得

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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