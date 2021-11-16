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プロジェクトＣ ストップ高買い気配、21年12月期の営業利益予想を上方修正、DX支援が想定上回る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:03JST <9246> プロジェクトＣ 5110 カ -
ストップ高買い気配。21年12月期の営業利益を従来予想の4.00億円から4.68億円（前期実績1.76億円）に上方修正している。新型コロナウイルス後のニューノーマル定着などを背景にDX支援サービスが想定を上回って推移しているため。第3四半期累計（21年1-9月）は3.62億円（前年同期比は非開示）。コンサルティングサービスの売上高が前年同期比68.8％増、マーケティングサービスが91.2％増、UI/UXサービスが162.7％増といずれも伸長した。《ST》
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