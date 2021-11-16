

*11:49JST Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（前引け）

■eワラント売れ筋トップ10（2021/11/16 11:30現在）

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格

1 イーサリアム2022年1月 プラス5倍トラッカー (3,400米ドル) -17.01% 2.70 20.39円

2 ビットコイン2022年1月 プラス5倍トラッカー(56,000米ドル) -15.14% 3.30 11.95円

3 日本郵船 コール(9,500円) -32.00% 0.00 0.22円

4 イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) -7.00% 1.00 98.55円

5 日経平均 マイナス3倍トラッカー (34,500円) -1.65% -4.67 20.02円



■eワラント値上がりトップ10（2021/11/16 11:30現在）

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率（前日比）

1 川崎重工業 コール(3,050円) +50.00% 0.00 +2.67%

2 村田製作所 コール (12,400円) +50.00% 0.00 +3.14%

3 SUBARU コール (2,700円) +46.88% 11.18 +3.94%

4 イーサリアム2022年1月 マイナス3倍トラッカー(4,900米ドル) +40.77% -3.78 -7.12%5 SUBARU コール (2,400円) +39.53% 9.16 +3.94%

6 村田製作所 コール(11,000円) +35.29% 12.64 +3.14%

7 イーサリアム2021年12月 マイナス3倍トラッカー(5,000米ドル) +34.13% -3.367.04%

8 住友商事 コール(2,100円) +33.33% 0.00 +2.03%

9 村田製作所 コール(9,600円) +32.26% 9.91 +3.14%

10 丸井グループ コール(2,750円) +30.91% 11.22 +3.01%

注：eワラントについて、前日23：50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

（出所：Eワラント証券ウェブサイト）《FA》