

*23:22JST NY外為：ドル買い強まる、米金利上昇、11月NY連銀製造業景気指数が予想上回る

NY外為市場では長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。先に発表された米11月NY連銀製造業景気指数が予想以上に上昇し、米国債相場は下落。10年債利回りは1.55％から1.5836％まで上昇した。

ドル・円は113円85銭から113円98銭まで上昇し再び114円を試す展開となった。

ユーロ・ドルは1.1448ドルから1.1434ドルまで下落し昨年7月来の低水準近辺で安値を試す展開。ポンド・ドルは1.3441ドルから1.3421ドルまで下落した。《KY》