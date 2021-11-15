内外テック　大幅に3日続伸、22年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当も83円に増額修正／新興市場スナップショット



*09:35JST <3374> 内外テック 3320 +334

大幅に3日続伸。22年3月期の営業利益を従来予想の14.00億円から17.61億円（前期実績10.49億円）に上方修正している。半導体メーカーの積極的な設備投資など市場の成長傾向が持続すると見込んだ。併せて期末配当を従来予想の67.00円から83.00円（前期末実績62.00円）に増額修正した。年間配当も同額となる。第2四半期累計（21年4-9月）の営業利益は会社計画（6.37億円）を上回る前年同期比82.1％増の7.90億円で着地した。《ST》